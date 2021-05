Carmelo Anthony è entrato con la maglia dei Portland Trail Blazers nella Top-10 dei migliori realizzatori della storia della lega, sorpassando Elvin Hayes.

Il riconoscimento è arrivato all’inizio del secondo quarto, nella gara contro gli Atlanta Hawks. Melo si trovava in isolamento a destra e ha messo a segno una tripla con libero supplementare; dopo aver esultato battendosi la testa con le solite tre dita, Melo ha alzato le braccia al cielo, capendo di avercela fatta. Dopo l’incontro, ha spiegato il motivo di questa esultanza ai giornalisti che lo hanno intervistato.

“Aspettavo questo momento. Non ho fatto molto caso alle altre posizioni che ho scalato, non pensavo alla posizione 15, 13 o 11, ma alla decima sapevo di dover realizzare un certo numero di punti. L’ho sentito e soprattutto l’ho sentito durante la partita. Non volevo forzare nulla, ma ho giocato in modo del tutto naturale, e mi sono sentito molto felice. Come avete visto, ho preso alcuni tiri buoni all’inizio della partita così ho potuto tirare un sospiro di sollievo e rilassarmi.”

“Essere nella Top 10 di tutti i tempi è una cosa speciale. Non voglio dare questa cosa per scontata, so che è un momento importante. Non mi sembra vero perché sono ancora qui a giocare, a migliorarmi ogni giorno.”