NBA, Antetokounmpo è rimasto impressionato da Kevin Durant

Dopo la magnifica partita di ieri sera tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, terminata con la vittoria dei primi, Giannis Antetokounmpo ha voluto elogiare Kevin Durant dopo la sua immaginifica prestazione. Il greco a fine partita ha commentato la bella gara di Durantola con queste parole ai microfoni di ESPN:

“Quello che fa è incredibile. Essere così alto ed essere in grado di tirare su tutti è qualcosa di fantastico. Il modo in cui gestisce la palla e di come termina l’azione, credo sia la cosa più bella che ho visto nella mia vita. Lo ammiro. Sono onesto.”

Durant ha realizzato 42 punti in 40 minuti, tirando 16 su 33 dal campo e 7 su 13 da dietro l’arco. Tuttavia, Antetokounmpo ha risposto in maniera efficace, chiudendo la gara con il season high di 49 punti con 21 su 36 dal campo – di cui 4 su 8 dalla distanza – insieme a otto rimbalzi, quattro assist, tre stoppate e un recupero in 36 minuti.

Ad inizio secondo tempo c’è da segnalare la magnifica striscia di 16 punti consecutivi registrata proprio dal greco. Verso metà terzo periodo, lui e Durant avevano già messo a referto rispettivamente 36 e 26 punti. Ma il due volte MVP ha svelato di non aver avuto intenzione di sfidare personalmente KD durante il match:

“Una sfida con lui? No, nessuno in questo mondo può pensare di ribattere ad ogni cosa che fa KD. È stato uno dei più grandi realizzatori ad aver mai giocato al gioco. Personalmente, stavo solo cercando di fare il mio lavoro, eseguire e aiutare la mia squadra a vincere.”

Nella giornata di martedì arriverà la seconda sfida tra le due compagini, poiché i Bucks ospiteranno nuovamente i Nets. E ci sarà ancora da divertirsi.

