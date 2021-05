NBA, Cole Anthony commenta il finale di gara contro i Grizzlies

Nella sfida fra Memphis Grizzlies e Orlando Magic, alla fine sono usciti vincitori i ragazzi di Clifford. All’intervallo, i Grizzlies sembravano avere il pieno controllo della partita, ma la squadra avversaria non si è arresa mettendo in evidenza Cole Anthony il quale ha chiuso l’incontro con una tripla a fil di sirena. Il rookie, nel postpartita, ha mostrato tutta la sua gioia per il successo con queste parole:

“Questo è quello che so fare. Adoro quando la gara è in bilico e si può decidere chi vince con un tiro. Adoro vincere le partite per la mia squadra. Oggi abbiamo combattuto. Eravamo sotto di quindici punti all’intervallo ma non abbiamo mollato. Abbiamo lottato per tutta la partita. L’ultimo tiro? Volevo giocare un uno contro uno. Era proprio lo schema che avevamo scelto.”

Successivamente, Cole Anthony ha speso qualche parole per due suoi compagni, Moritz Wagner e R.J. Hampton, decisivi per il successo dei Magic:

“Wagner ha giocato in modo eccelso: ha segnato tiri importanti ed è stato fondamentale per la nostra vittoria. Vorrei ringraziare anche Denver per averci dato RJ Hampton.”

