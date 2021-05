NBA, torna in campo LaMelo Ball contro i Detroit Pistons

La sfida per il premio di Matricola dell’anno riabbraccia il suo candidato più autorevole, LaMelo Ball. Il giocatore degli Charlotte Hornets si è ripresentato in campo in questa ultima notte NBA. Il fratello di Lonzo era assente da sabato 20 marzo, a seguito dell’operazione sostenuta dopo una frattura al polso.

Un rientro a tempo di record, rivelatosi da subito determinante per gli Hornets. LaMelo ha giocato 28 minuti, collezionando undici punti, otto rimbalzi e sette assist, fondamentali nella vittoria contro i Detroit Pistons.

Entusiasta lo stesso LaMelo Ball, intervenuto nel post partita.

“Ho sentito il gioco tornare in me. Ogni giorno mi svegliavo e sentivo il polso guarire. Lo percepivo sempre meglio.”

Soddisfatto della prestazione anche l’allenatore degli Hornets, James Borrego.

“Mi aspetto che da qui in poi possa solo migliorare, ma è stata davvero una boccata d’aria fresca per noi. Anche solo per avere quella scossa di nuovo in palestra per noi. Abbiamo trovato il nostro modo di giocare con ritmo anche prima di lui, ma Melo lo porta davvero a un livello superiore.”

