NBA, Zion Williamson protagonista all’overtime

I New Orleans Pelicans si mantengono nella corsa Playoff nella Western Conference grazie alla vittoria contro i Wolves stanotte. Un successo quasi insperato, dopo che Minnesota si era portata sul +10 a pochi minuti dalla fine del quarto quarto. Ma grazie ai soliti Zion Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball sono riusciti prima a forzare il tempo supplementare, per poi portare a casa il successo numero 29 in stagione.

E tra i tre, è stato proprio Zion il protagonista all’overtime. Nei 5 minuti supplementari l’ex prima scelta assoluta ha segnato sette dei 37 punti totali segnati in serata. Ha sfiorato anche la tripla doppia, mettendo a referto nove rimbalzi e otto assist. Parlando della vittoria e dell’importanza anche per il futuro e la corsa Playoff, Zion ha detto:

“Penso che ci possa dare un grande momentum. Abbiamo vinto. Nello spogliatoio la vittoria è tutto quello che ci interessa. Abbiamo vinto e ci permette di ritornare a casa con un grande momentum, sperando che continuiamo così. Non eravamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo a Denver, ma siamo rimasti a lottare fino alla fine. Questa è la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime otto partite. Dobbiamo giocare una partita alla volta e lottare fino all’ultima sirena”

Se Zion è stato fondamentale per la vittoria, anche Lonzo Ball è stato importantissimo, andando in doppia doppia con 33 punti, 11 rimbalzi, otto assist e 8/17 dai tre punti. Secondo Elias Sports Bureau, Williamson e Ball sono diventati la quinta coppia di compagni nella storia NBA con almeno 30 punti, otto rimbalzi e otto assist nella stessa partita. E anche Lonzo a fine partita ha esaltato il lavoro di squadra e in particolare di Zion:

“Molti di noi hanno questa voglia di combattere dentro loro. Oggi si è visto, e siamo arrivati all’overtime con un buono stop di Z. E poi ci ha guidato nell’OT e ci siamo portati a casa la vittoria”

Con un record che recita 29-35, i New Orleans Pelicans occupano il decimo seed della Western Conference, a tre vittorie di distanza da Warriors e Spurs, noni e decimi, e quindi dalla zona Play-in.

