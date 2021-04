NBA, Zion Williamson: “Dobbiamo puntare alla postseason”

Ieri notte i New Orleans Pelicans hanno avuto la meglio sugli Oklahoma City Thunder, vincendo in trasferta con il punteggio di 109-95. La franchigia della Louisiana, guidata dai 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Zion Williamson, rimane così in corsa per agguantare il decimo posto nella Western Conference, momentaneamente occupato dai Golden State Warriors.

Lo stesso Williamson, ben consapevole dell’importanza di tale posizionamento per accedere al torneo Play-in, non ha alcuna intenzione di affrontare le ultime sfide previste dal calendario semplicemente per onorare gli impegni. Nonostante la distanza dai californiani sia discreta (3 vittorie di differenza), la matematica è ancora dalla parte dei Pelicans, che devono giocare necessariamente con il chiodo fisso della postseason.

Di seguito, le parole dell’ex giocatore di Duke, rilasciate al termine dell’incontro ai microfoni di ESPN:

”Questa sera era importante vincere, anche considerando l’impegno in back-to-back. Eravamo stanchi mentalmente, ma abbiamo retto bene, soprattutto nella metà campo difensiva. Dobbiamo mantenere questo livello di concentrazione, senza dare per spacciato il nostro obiettivo di qualificazione. Dobbiamo puntare alla postseason. È necessario giocare per questo traguardo ogni sera, per dare un senso alla nostra stagione. Dopo 2 anni nella lega, non ho alcuna intenzione di guardare gli altri giocare in estate. Voglio prendere parte al torneo di qualificazione e guadagnarmi i Playoff contro squadre altrettanto agguerrite. Tutto sta nella nostra testa. L’approccio alle singole sfide farà la differenza.”

