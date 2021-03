NBA, Zion Williamson commenta l’accostamento a Shaquille O’Neal

La star dei New Orleans Pelicans Zion Williamson ha disputato un’altra eccellente partita contro i Dallas Mavericks. Il prodotto di Duke ha infatti realizzato 38 punti, tirando con il 65% dal campo nella vittoria per 112-103 contro la franchigia texana.

Questa è la nona gara consecutiva in cui Zion realizza più di venti punti con una percentuale superiore al 50% dal campo. La scelta dei Pelicans di utilizzarlo anche in veste di playmaker è stata più che mai azzeccata. Nel dopo partita, l’allenatore dei Mavs Rick Carlisle ha elogiato le sue doti cestistiche.

Zion ha risposto in questo modo a tutti i complimenti che negli ultimi giorni gli vengono rivolti, in particolare al paragone con Shaquille O’Neal:

“È un onore essere paragonato a grandi giocatori del passato e ricevere tutti questi complimenti. Ma io sono semplicemente Zion. Sto cercando di migliorare continuamente. Tutto qua.”

A causa del cambio di ruolo, nelle ultime partite il numero di assist di Zion è cresciuto notevolmente. Per questo un paragone con Shaq non è del tutto appropriato. La crescita del giocatore va individuato in coach Stan Van Gundy, il quale ha creduto nelle grandi potenzialità della prima scelta assoluta al Draft 2019.

L’allenatore è stato in grado di creare un contesto in cui Zion o è marcato da un giocatore più piccolo – e dunque può sfruttare la sua forza fisica – oppure da un giocatore più grosso. facendo sì che possa sfruttare la sua grande rapidità. Staremo a vedere se il rendimento di Zion sarà tale anche nelle prossime uscite dei Pelicans.

