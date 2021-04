NBA, Zion Williamson come Michael Jordan: 2.000 punti in meno di 80 gare

Ennesima partita dominante per Zion Williamson ed ennesimo record NBA. Nonostante la complicata stagione dei suoi New Orleans Pelicans, l’All-Star continua la sua annata di livello ad appena vent’anni: la doppia-doppia da 33 punti e 14 rimbalzi realizzata contro i San Antonio Spurs non è bastata per assicurare la vittoria ai suoi, ma è servita per far scrivere il nome di Zion nel libro dei grandi del gioco.

Williamson è infatti il giocatore più veloce a raggiungere i 2.000 punti in carriera dai tempi di Michael Jordan, 36 anni fa. L’ex Duke si affianca in questa notevole classifica agli Hall-of-Famer Rick Barry ed Elgin Baylor, tutti e tre capaci nell’impresa in 79 gare NBA.

L’achievement è reso ancor più speciale a leggere il nome dell’ultimo giocatore capace di raggiungere i 2.000 punti in meno di 80 partite. Era il 1985, e Michael Jordan ci riuscì alla sua 75esima gara NBA.

Zion Williamson has become the 12th player in NBA history to score 2,000 points before their 80th career game. The only other player to do this in the last 40 years is Michael Jordan. h/t @EliasSports pic.twitter.com/IxtPWjSqr8 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 25, 2021

I giocatori più veloci a raggiungere 2.000 punti in NBA: la classifica

Zion entra in un club esclusivo. Ecco chi ha fatto meglio di lui in questa particolare classifica:

Wilt Chamberlain – 53 partite Walt Bellamy – 63 Oscar Robertson – 66 Elvin Hayes – 69 George Mikan – 72 Kareem Abdul-Jabbar – 72 Michael Jordan – 73 Billy Knight – 76 David Thompson – 78 Zion Williamson – 79

Per poter capire il valore di questa impresa, bisogna analizzare i numeri. Zion in carriera ha una media di 25.5 punti a partita. Notevole se consideriamo la sua annata rookie mortificata da un grave infortunio al ginocchio destro. Ben altra cosa però i numeri ai vertici della classifica: le 53 partite necessarie a Wilt Chamberlain per raggiungere i 2k significano 37,7 punti di media a partita.

Essere anche solo entrato in questo speciale club non può che fare bene all’NBA, ai Pelicans e a Zion stesso. Il futuro del gioco è in buone mani.

