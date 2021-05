NBA, tripla doppia da 31 punti e 20 assist per Luka Doncic

La vittoria di stanotte dei Mavs contro i Wizards per 125-124 ha contenuto un’altra grandissima prestazione, a tutti gli effetti storica, di Luka Doncic. Lo sloveno ha infatti messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 20 assist e 12 rimbalzi. È così entrato nell’esclusivo club di giocatori con una tripla doppia da almeno 30 punti e 20 assist. Nella storia della NBA sono solo quattro per l’esattezza: Oscar Robertson, Magic Johnson, Russell Westbrook e, da stanotte, Luka Doncic. Una performance storica quindi, ma non è di questo che va più fiero lo sloveno ex Real Madrid, che ha detto:

“Penso di essere più impressionato dall’aver collezionato solo una palla persa. Non mi succede mai, e quindi penso che mi impressioni di più questo”

In effetti i tanti turnover sono un problema per Luka, che ha una media di 4.3 palle perse a partita. Luka è secondo per palle perse in stagione con 243, dietro solo a Russell Westbrook, che guida questa classifica non troppo positiva. Russ era in campo stanotte contro i Mavs, e ha giocato una partita da 42 punti, dieci rimbalzi e nove assist.

I Wizards erano avanti di otto lunghezze ad inizio dell’ultimo quarto, ma poi Doncic è salito in cattedra, segnando otto punti e producendone altri 17 servendo sette assist nei 12 minuti in campo. E negli ultimi 35 secondi prima l’ha pareggiata, per poi servire l’assist della vittoria. A fine partita Rick Carlisle, head coach di Dallas, ha detto:

“Credo che la calma di Doncic negli ultimi momenti sia stata spettacolare. Era molto, molto concentrato e non ha sbagliato niente. Ognuno si aspetta qualcosa di grande da lui ogni singola notte. Pensate, avere a soli 22 anni quel carico di aspettative sulle spalle. Ma è un giocatore fantastico. E fa un lavoro fantastico nel prendersi il carico sulle spalle”

