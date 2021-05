NBA, Kawhi Leonard ammette di aver giocato da infortunato contro Denver

Non è bastato il rientro in campo di Kawhi Leonard per evitare ai Clippers la sconfitta contro i Denver Nuggets. Il nativo di Los Angeles, rientrato in extremis dopo un infortunio al piede che l’ha tenuto lontano nelle ultime cinque partite, ha chiuso il match con 16 punti, sei assist e cinque rimbalzi in 30 minuti. Comunque un bottino discreto per un giocatore che ha ammesso di aver giocato sopra il dolore, poiché non completamente recuperato:

“Non è nulla di significativo. Ho già gestito il dolore in altre occasioni. Come mi sento ora? Bene. Abbiamo fatto tutto il necessario per farmi rientrare e assicurarci di non aver altri problemi con il piede. Quindi, spero di continuare a migliorare.”

Quando gli è stato chiesto se dovrà gestire questo infortunio al piede per il resto della stagione, Leonard ha detto che il problema non è una novità per lui:

“Sì, l’ho già gestito in precedenza. Non è qualcosa che è accaduto solo dopo l’ultima partita. Ma starò bene, ho già affrontato situazioni del genere. Ho viaggiato con la squadra nonostante non potessi giocare. Volevo solo mostrare vicinanza ai miei compagni. Assicurarmi di essere lì con loro e, specialmente, rimanere nel ritmo delle cose. Anche se la cosa più importante è far sapere ai ragazzi che sono sempre qui con loro, che sentano la mia voce e vedano la mia faccia.”

I Denver Nuggets hanno rovinato il ritorno in campo dell’All-Star superando i Clippers al terzo posto nella Western Conference. I Nuggets hanno battuto i californiani per la seconda volta in questa stagione, vincendo la serie personale di regular season e l’eventuale spareggio del campo.

I Clippers, ora, hanno 7 partite per ritrovare la giusta chimica di squadra e rimettere in sesto anche lo stesso Kawhi – chiaramente l’uomo fondamentale della squadra allenata da coach Lue. Queste le parole di George sul suo compagno di squadra:

“È stato fantastico condividere di nuovo il parquet con lui. Ritroverà il suo ritmo. Mi sembra stesse bene stasera. Speriamo di poter continuare ad averlo in buona salute. Si vede che sta migliorando.”

