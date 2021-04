NBA, Mark Cuban: “Doncic e Porzingis si comportano come “colleghi’ di lavoro”

Dopo aver assistito ad una stagione 2019-2020, i Dallas Mavericks non hanno rispettato del tutto le attese in questa particolare annata. La compagine allenata da Rick Carlisle è comunque vicina ad una nuova qualificazione ai Playoff NBA, ma il miglioramento tanto sperato non c’è stato. Mark Cuban, proprietario dei texani, si è quindi aperto di fronte a The Athletic, spiegando obiettivi e situazioni all’interno di Dallas, a partire ovviamente dalla figura di Luka Doncic, ormai uomo franchigia:

“Quando hai un talento generazionale in squadra come Luka, devi costruire intorno a lui. È abbastanza semplice e ovvio. E più lo metti in una posizione centrale nella squadra, più riesci a scoprire cosa abbiamo effettivamente bisogno per avere tutti i pezzi necessari per vincere.”

Motivo per cui lo stesso Cuban è andato a prelevare Kristaps Porzingis dai New York Knicks nel 2019, nonostante i noti problemi al ginocchio. Il lettone ha imparato a giocare in maniera efficace con Luka, creando un rapporto reciproco positivo, almeno secondo quanto sostiene Mark:

“Hanno un rapporto di lavoro buono e solido, come quello che due colleghi possono avere in qualsiasi altra azienda. Potresti non uscire sempre a bere qualcosa con i tuoi colleghi. Potresti uscire a cena con loro ogni tanto e ci vai d’accordo sul lavoro. Questo è generalmente il modo in cui vanno d’accordo. Nel tempo le relazioni migliorano, soprattutto se la squadra vince.”

Nel frattempo non cessano le voci di mercato che vogliono Porzingis sempre sul punto di partenza:

“Non sono sorpreso dai rumors… È così che funziona in NBA e, il più delle volte, è una squadra avversaria che cerca di far girare queste voci in modo che giocatori e franchigie siano costrette a reagire. In questo caso sono solo pettegolezzi.”

Poi c’è la questione free agency 2021, con tanti nomi interessanti. I texani, però, devono anche pensare all’estensione contrattuale di Luka:

“Quando il rinnovo di Luka? Tutto dipenderà dal mercato. Da un lato, i giocatori vogliono giocare con Luka e KP. D’altra parte, è facile impostare scambi con diversi elementi per ottenere giocatori di alto livello. Faremo tutto il necessario per costruire attorno a Luka e KP.”

