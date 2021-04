NBA, Bradley Beal e Luka Doncic eletti Player of the Week

La NBA ha nominato i giocatori della settimana. Ad essere premiati come Player of the Week sono stati Bradley Beal e Luka Doncic. Le due guardie stanno guidando le rispettive franchigie nel rush finale per conquistare un posto ai playoff, o almeno ai play-in.

NBA Players of Week 18: Mavericks‘ Luka Doncic and Wizards‘ Bradley Beal. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2021

L’All-Star della franchigia capitolina quest’anno sta viaggiando ad una media di oltre 31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per allacciata di scarpa. La convivenza con Westbrook pare finalmente aver iniziato a dare i suoi frutti. I Washington Wizards infatti hanno vinto otto delle ultime dieci partite, risalendo fino alla decima posizione pronti a insidiare le dirette concorrenti.

In Texas, in quel di Dallas invece i Mavericks erano partiti con tutte altre aspettative. La stagione corta però, sommata agli infortuni di elementi cardine come Porzingis, ha portato Doncic e compagni a ritrovarsi a combattere per migliorare la propria posizione in vista dei playoff. Attualmente sesti, i cavalli texani si trovano in un gruppone di 6 squadre divise da appena 5 vittorie. Doncic si è però caricato sulle spalle la squadra, giocando la sua migliore stagione NBA, candidandosi alla corsa per l’MVP della stagione 2020/21.

