NBA, Steph Curry scherza sul gradino che gli ha causato l’infortunio

Golden State ieri notte ha battuto Houston con Steph Curry che, tanto per cambiare, ha brillato di luce propria, avendo messo a referto ben 30 punti, dei quali 23 nel solo terzo quarto – undici più di tutti i Rockets messi insieme – siglando un decisivo parziale.

Vincere rende felici. Non a caso al termine del match, uno Steph Curry decisamente disteso ha voluto scherzare attraverso una storia Instagram, nella quale ha ricordato in maniera ironica l’infortunio subito proprio al Toyota Center il 17 marzo quando era caduto su un gradino appena fuori dal campo, facendosi male al coccige e saltando le successive 5 partite.

Steph and the step meet again

[via @StephenCurry30]

