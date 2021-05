NBA, Anthony Davis rassicura i Lakers: “Ai Playoff saremo diversi”

La sconfitta contro i Sacramento Kings ha acceso un campanello d’allarme ulteriore in casa Lakers, poiché arrivata con Anthony Davis e LeBron James in campo. I gialloviola hanno raccolto la seconda sconfitta consecutiva e rischiano di essere risucchiati nelle ultime posizioni valide per il torneo play-in. AD, però, ha voluto rassicurare i tifosi della franchigia californiana, sottolineando il grande potenziale dei Lakers, soprattutto in vista dei prossimi Playoff:

“Non conta realmente dove siamo in classifica ora. Sappiamo di avere grande fiducia in noi stessi; sappiamo quello di cui siamo capaci; sappiamo che una volta raggiunti i playoff, è tutta un’altra storia. Le sconfitte che è meglio affrontarle ora pur di essere poi rodati e in ritmo durante i playoff.”

Resta da capire, invece, il momento di forma dello stesso Davis, il quale è rientrato da poco da una serie di problemi fisici:

“Sento di migliorare ogni giorno. Non sono ancora al 100% ma sto riacquisendo la mia velocità difensiva e il mio ritmo offensivo, soprattutto quando riesco a giocare nelle mie posizioni di campo preferite”

La chiosa arriva da LeBron James, il quale ha voluto porre l’attenzione sulle prossime sfide dei suoi:

“È stata un’annata assurda, davvero strana: mancano solo 9 partite alla fine, è stata una corsa assurda, con tanti back-to-back, con anche 4 gare in 5 gare. È stata una stagione molto lunga ma allo stesso tempo molto rapida: cosa potranno dirci queste ultime 9 partite, in queste condizioni, è difficile da dire”.

Il prossimo appuntamento è nella notte – esattamente ore 4.00 – contro i Toronto Raptors. Per capire ancora una volta lo stato di salute degli attuali campioni in carica.

