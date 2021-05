Per i tifosi Lakers questa notte è stata a dir poco agrodolce. Se da una parte è arrivata una sconfitta in casa contro i Sacramento Kings, dall’altra i motivi per sorridere non mancano di certo. LeBron James è tornato in campo con i gialloviola stanotte, calcando il parquet per la prima volta dallo scorso 20 marzo. LBJ aveva infatti rimediato un infortunio alla caviglia destra, che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo soli dieci minuti. LeBron ha dovuto così saltare, anche in ottica recupero per i Playoff, 20 partite, in quello che è stato il suo stop più lungo in carriera.

Questo brutto periodo per lui e i Lakers è però terminato, e stanotte LeBron ha sfiorato la tripla doppia, mettendo a referto 16 punti, otto rimbalzi e sette assist in 32 minuti di gioco. Ottimi numeri, che non sono però bastati per battere i Kings e rilanciarsi dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. A 2.7 secondi dal termine il talento di Akron ha avuto anche la palla per pareggiare la partita, ma il tiro non è andato a segno. A fine serata LeBron ha detto:

“Non giocavo una partita da sei settimane. Nessun contatto, nessun fallo, solo lavoro individuale in questo periodo, ma mi sono sentito ok stanotte. Riguardo il fiato, mi sono sentito bene. La caviglia invece ogni tanto mi tirava un po’. Ma credo che, continuando a giocare partite, migliorerà. Penso sia comunque un buon inizio. Ho commesso troppi turnover nell’ultimo quarto e li abbiamo aiutati. Dobbiamo fare un lavoro migliore nell’ultimo quarto. Più minuti giochiamo insieme più miglioreremo. Dobbiamo integrare nel gioco sia i nuovi che sono appena arrivati, siamo io e AD, ma col tempo ce la faremo”

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis e le difficoltà dei Lakers: “Siamo padroni del nostro destino”

NBA, Giannis Antetokounmpo: “LeBron è ancora il più forte”

Shaquille O’Neal rivela quanti titoli avrebbe potuto vincere ai Lakers con Kobe Bryant