NBA, Shaquille O’Neal rivela quanti titoli avrebbe potuto vincere ai Lakers con Kobe Bryant

Uno dei più grandi ‘What If’ di sempre legato al mondo NBA è quello che porterebbe ad immaginare una possibile permanenza ai Los Angeles Lakers di Shaquille O’Neal anche dopo i tre titoli vinti insieme con Kobe Bryant. Il big man, invece, fu costretto a lasciare la California, ma non proprio a causa dell’ennesimo litigio interno con il Black Mamba. Ebbene, intervenuto ad una puntata del podcast ‘All The Smoke’, Shaq ha parlato proprio di questo:

“Quanti titoli avremmo potuto vincere insieme? Sette. Il motivo per cui sono stato scambiato, non riguardava me e Kobe che ci stuzzicavamo anche pubblicamente. Era perché i Lakers volevano che prendessi meno soldi. E non volevo stare alle loro condizioni. Ottenni il contratto che volevo. Forse avrei solo dovuto dire, ‘Ok, vi ho trascinati abbastanza, ora è la tua squadra Kobe. Io continuerò a fare i miei 28 punti e 10 rimbalzi’. Invece chiesi 150 milioni…”