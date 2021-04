Avversari solo in campo. Giannis Antetokounmpo non si fa problemi a tessere le lodi di chi, secondo lui, ancora detiene lo scettro di dominatore assoluto della NBA.

Il due volte MVP ritiene infatti che non sia ancora tramontato il regno di LeBron James nella lega. Considerazioni che supporta soprattutto nella condizione fisica della stella dei Los Angeles Lakers.

Pur essendo al momento costretto in panchina per un infortunio alla caviglia, il giocatore greco si è dichiarato meravigliato per la costanza atletica del giocatore. Giunto alla diciottesima stagione in NBA, James risultato comunque sempre in grado di influenzare le gare, sfidando ogni limite di età.

È interessante per me come LeBron sia ancora in una delle migliori forme della sua carriera, il miglior giocatore del mondo ed essere ancora al suo diciottesimo anno di attività. Questo è davvero interessante. Vorrei proprio sapere come fa. È sempre stato costante per diciotto anni. È sempre lì. Si fa sempre vedere. È incredibile. Penso che dovremmo riservargli più credito. Farlo per 18 anni, ragazzi, è davvero difficile. Spero di poterlo fare anche io per 18 o 20 anni. Questo è l’obiettivo.



Una costanza figlia di una cura maniacale. Giannis Antetokounmpo ha citato infatti la voce che darebbe LeBron James capace di spendere più di un milione ogni anno per mantenere il fisico integro.

Dovrei spendere 1,5 milioni di dollari per il mio corpo? Non so se posso farlo. Sono troppo tirchio per questo. No, sto scherzando. Per me è pazzesco, amico. È stato così costante. E’ divertente da guardare. È sicuramente divertente da guardare.

