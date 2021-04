NBA, Anthony Davis e le difficoltà dei Lakers: “Siamo padroni del nostro destino”

Dopo aver chiarito l’estremo bisogno di vincere le prossime partite da parte dei Lakers, Anthony Davis e i gialloviola sono andati incontro ad un’altra brutta sconfitta, stavolta contro i Washington Wizards.

Dal rientro dello stesso AD, i Lakers hanno registrato al momento un record di 1 vittoria e 3 sconfitte. La situazione è delicata per i californiani che da campioni in carica si trovano adesso a poche partite dal sesto e settimo posto a Ovest. Questo il commento del lungo a riguardo:

“Siamo i padroni del nostro destino. Dobbiamo iniziare a giocare come se non avessimo più nulla da perdere, da adesso fino ai Playoff. Non siamo così lontani dal doverci giocare il torneo play-in, quindi dobbiamo iniziare a cambiare mentalità.”