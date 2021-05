NBA, LaMelo Ball scenderà in campo contro i Detroit Pistons

Dopo più di un mese dall’infortunio subito al polso, il rookie degli Charlotte Hornets LaMelo Ball è pronto per fare il suo ritorno in campo nella sfida della notte contro i Detroit Pistons. L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista di The Athletic Shams Charania.

Ball — a Rookie of the Year candidate — underwent wrist surgery on March 23, and is set to return for the Hornets‘ final 10 games of the season and potential playoff berth as the current eighth seed in the Eastern Conference. https://t.co/Tzq4FBonZK

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 1, 2021