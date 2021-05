Mercato NBA, Anderson Varejao ritorna ai Cavs

Questa stagione si è rivelata piuttosto deludente per i Cleveland Cavaliers. Dopo un inizio scoppiettante, complici gli infortuni i Cavs sono sprofondati nella Eastern Conference, e attualmente occupano il 13esimo seed con un record di 21 vittorie e 42 sconfitte. Ieri però si sono mossi sul mercato, regalando una piccola soddisfazione ai tifosi della franchigia. Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic, i Cavs hanno infatti firmato Anderson Varejao fino alla fine della stagione.

13-year NBA veteran Anderson Varejao plans to sign with the Cleveland Cavaliers for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Varejao is returning to the franchise with which he’s spent 12 decorated years. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2021

Il giocatore ha a cuore la città di Cleveland, avendoci giocato per 12 anni, dal 2004 al 2016. D’altra parte anche i tifosi Cavs portano nel cuore il lungo brasiliano, che nella sua lunga militanza ha mostrato sempre amore per la squadra.

Nella sua miglior stagione, la 2012-13, ha avuto delle medie da 14.1 punti e 14.4 rimbalzi a partita, prima del problema alla gamba, un coagulo di sangue, che lo ha tenuto fuori dal parquet per il resto dell’anno. Da segnalare anche il suo inserimento nel NBA All-Defensive Second Team nel 2010. Nel 2015-16 ha giocato a Golden State, con cui è rimasto per due stagioni, divenendo così il primo giocatore nella storia della lega ad aver giocato per entrambe le squadre delle Finals NBA nella stessa stagione. Dopo l’addio ai Dubs ha giocato un anno col Flamengo, in Brasile. La sua ultima esperienza su un campo da basket prima della firma con i Cavs.

I Cavs devono ancora giocare dieci partite prima di concludere la stagione, e la prima stanotte è proprio contro gli Warriors. Essendo ormai l’esclusione dai Playoff solo una formalità puramente matematica, ai tifosi di Cleveland non rimane altro che sperare per il prossimo anno e, nel frattempo, ammirare da vicino le ultime partite di Varejao.

