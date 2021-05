NBA, Westbrook onorato dalle parole di Oscar Robertson

Con la partita di stanotte, Russel Westbrook aggiunge l’ennesima tripla-doppia alla sua personalissima collezione. I 15 punti, 12 rimbalzi e 11 assist conquistati nella vittoria 122-93 sul campo dei Cleveland Cavaliers valgono la dodicesima vittoria dei Washington Wizards nelle ultime quattordici partite. Ed un record che ormai sembra solo questione di tempo.

Ad oggi infatti Russel Westbrook dista solamente quattro triple-doppie dal record NBA detenuto da Oscar Robertson, capace di farne registrare 181 durante i suoi 14 anni di carriera nella lega. E, dato il ritmo da 17 triple-doppie nelle ultime 20 partite, sembra che per l’ex MVP si tratti solo di formalità. E sull’eventuale sorpasso in questa notevole statistica, lo stesso Robertson ha voluto dire la sua:

“Credo davvero infrangerà il record. Sarò ben felice quando questo accadrà, perchè credo sia un atleta ed un giocatore formidabile. I giornalisti si accaniscono sempre su ciò che non è riuscito a fare, sul fatto che non abbia mai vinto un anello e cose così. Ma la verità è che il ragazzo gioca da MVP ogni volta che scende in campo”

Most wins with a triple-double in NBA history:

Non si è fatta attendere la risposta di Westbrook, attualmente alle prese con la corsa per la post season con i suoi Wizards:

“E’ un onore immenso. Davvero qualcosa che non do per scontato. Oscar ha fatto così tanto per il gioco, in un momento storico in cui essere un atleta afroamericano era una sfida quotidiana. Ha sacrificato tanto per arrivare a giocare ai suoi livelli. Io questo lo capisco. Per questo è un onore anche solo entrare nella stessa conversazione con un nome come il suo”