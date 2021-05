NBA, Tyrese Haliburton: “La sconfitta contro i Jazz ci ha svegliati”

La pessima prestazione dei Sacramento Kings contro gli Utah Jazz, nella sconfitta di giovedì notte per 154-109 sembra aver fatto aprire gli occhi alla squadra californiana. Dopo aver toccato il fondo contro i primi ad Ovest, la compagine di Luke Walton si è fatta subito vedere nella vittoria di ieri notte contro i Los Angels Lakers, i quali potevano contare sull’apporto di LeBron James e Anthony Davis. All’ultimo possesso, LeBron ha sbagliato la tripla del vantaggio, con i Kings che hanno catturato il rimbalzo e sono finiti in lunetta per chiudere la partita. Il vero protagonista della serata è stato Tyrese Haliburton con i suoi 29 punti, 10 assist e 4 rimbalzi. Proprio il rookie nel postpartita, ha affermato che la brutale sconfitta contro i Jazz è stata d’insegnamento:

“La sconfitta contro gli Utah Jazz ci ha dato la sveglia. Si può sempre perdere in questa lega. Tuttavia, un conto è perdere, un contro è giocare senza alcun orgoglio. Questa è stata la nostra reazione, quella sconfitta ci ha aperto gli occhi.”

Anche Delon Wright ha voluto spendere due parole sul successo della sua squadra:

“Dovremmo giocare sempre così. Abbiamo mosso benissimo la palla, non abbiamo giocato solo con i pick-n-roll. Io e Tyrese siamo riusciti a coinvolgere i nostri compagni. Oggi abbiamo giocato molto bene.”

Nella prossima partita i Sacramento Kings giocheranno contro i Dallas Mavericks.

Leggi anche:

NBA, Andre Drummond: “Giocare con LeBron James rende tutto più facile”

NBA, Lillard e la vittoria contro i Nets: “Stiamo migliorando nel momento giusto”

Mercato NBA, Anderson Varejao ritorna ai Cavs