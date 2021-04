Nonostante la sconfitta di questa notte contro i Miami Heat, per Dejounte Murray è stata comunque una serata speciale: il numero 5 dei San Antonio Spurs, infatti, ha stabilito il record del maggior numero di triple doppie in stagione (4) sotto l’era di Gregg Popovich.

Dejounte Murray with his 4th triple-double of the season, the most by a Spur under Gregg Popovich. 22 PTS

10 REB

11 AST (Submitted by @DeePee30) pic.twitter.com/KaTWOdLFHD — StatMuse (@statmuse) April 29, 2021

Un record reso possibile da Dejounte Murray grazie ai 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist realizzati questa notte. Una statistica che, però, non è tanto importante vista la mancata vittoria, come spiega il giocatore nel post-partita:

“Fa piacere perché significa che sto lavorando sodo, ma avrei preferito vincere oltre che a fare questo record”

Another triple-double for DJ 📊 22 PTS | 11 AST | 10 REB pic.twitter.com/c1IDK6K2Do — San Antonio Spurs (@spurs) April 29, 2021

Una sconfitta che arriva dopo una serie di tre vittorie consecutive che, però, sembrerebbe solo un incidente di percorso, come spiega Popovich:

“Abbiamo giocato bene ma loro meglio: sono cose che capitano.Possiamo avere delle difficoltà, ma i ragazzi continuano sempre a lottare: non si arrendono mai e cercano di fare meno errori possibili, amo questo gruppo per tutti questi motivi. Dejounte? È un atleta straordinario che sta facendo sempre più esperienza e, i frutti del suo lavoro, si vedono inesorabilmente”

In 57 partite in stagione Dejounte Murray viaggia con una media di 15.6 punti, 5.2 assist e 7.1 rimbalzi: numeri che potrebbero crescere ancora di più, visto che sarà impiegato per sostituite l’infortunato Derrick White, out per tutta la stagione a causa di una distorsione alla caviglia.

Attualmente al nono posto della Western Conference, gli Spurs sono in corsa per qualificarsi al torneo play-in: con Dejounte Murray a caccia di record il sogno Playoff rimane vivo per i texani.

Leggi anche:

NBA, Zion Williamson commenta il fallo non fischiato a 2 secondi dal termine

La NBA multa Kevin Porter Jr in seguito ai fatti di Miami

NBA, i Suns tornano ai Playoff dopo 11 anni