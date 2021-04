NBA, Stephen Curry: “Ho la sensazione di essere il miglior tiratore al mondo”

Il pubblico è tornato al Chase Center da venerdì scorso e per Stephen Curry è tempo di incassare a ripetizione i cori di “MVP” dai propri tifosi. Il giocatore, infatti, nella notte ha messo a segno altri 37 punti nella gara contro Sacramento, registrando la sua 13esima partita con almeno 30 punti a referto nelle ultime 14. Inoltre è entrato nella storia della NBA con un altro record, diventando il giocatore con più triple realizzate in un solo mese (85). Stiamo parlando del miglior tiratore del campionato? Lui, ai microfoni dei giornalisti, ha risposto così:

“Ovviamente quando sono in campo ho sicuramente la sensazione di essere il miglior tiratore del mondo. Ma devo ancora lavorare.”

Il record precedente era di 82 triple segnate di James Harden nel novembre 2019. Curry ha altre due partite per migliorare la cifra citata in precedenza. Alla domanda su cosa pensa quando è così in ritmo, il nativo di Akron ha risposto in questa maniera:

“Quando sei in quel tipo di ritmo, non penso a niente. Questo è il modo migliore per spiegarlo. Cerco di essere sempre in una buona posizione in campo, una buona posizioni con i piedi… il resto è memoria di movimento, sicurezza e creatività. Quando sei in quel tipo di flusso, in quel tipo di ritmo, non ho pensieri nella mia mente.”

Steph from the PARKING LOT 😱 His 83rd three of April, the most in a single month in NBA history ☔️ pic.twitter.com/bctBnSbKll — SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021

