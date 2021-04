Draymond Green: “Penso di essere uno dei migliori passatori della NBA”

Dopo 19 assist distribuiti venerdì sera, Draymond Green ha replicato una prestazione in doppia cifra nella notte contro i Sacramento Kings, con 13 passaggi vincenti ai propri compagni di squadra, portando la sua media stagionale a 8.8 assist ad allacciata di scarpe. Green è attualmente il quarto miglior assistman della NBA, dietro solo a Russell Westbrook (10.9), James Harden (10.9) e Trae Young (9.6):

“Non sono scioccato da questa notizia perché penso di essere uno dei migliori passatori della NBA. Quindi questo non mi scandalizza necessariamente. Detto ciò, essere lassù con tutti i migliori registi della lega – e anche Joker lo è, perché è un passante migliore di chiunque giochi a basket – significa molto. Essere in cima in qualsiasi statistica di questa lega è sempre fantastico.”