Risultati NBA: Irving e Durant si sbarazzano dei Suns, Lou Williams guida Atlanta alla rimonta sui Bucks

(32-29) Boston Celtics 104 – 125 Charlotte Hornets (30-30)

Il classico matinée della domenica targata NBA si apre con la sconfitta esterna dei ragazzi di coach Stevens allo Spectrum Center di Charlotte, dove i padroni di casa colgono un importante successo in chiave postseason grazie ai 24 punti e 9 assist di Devonte Graham e al 22+12 firmato P. J. Washington.

E’ anche alla verve offensiva dei due che, nonostante le ormai storiche assenze pesanti, gli Hornets riescono a guadagnare un vantaggio in doppia cifra già al termine del primo quarto (23-33), con Boston che invece annaspa faticando più del previsto a tenere il passo dei padroni di casa.

Grazie a un’ottima prova di squadra – 39 assist complessivi, che valgono il season-high di franchigia – gli uomini di coach Borrego riescono dunque a guadagnare sempre più margine con il passare dei minuti, tenendo costantemente alla larga Boston e i suoi timidissimi tentativi di reazione.

Nulla da fare dunque per i Celtics, a cui per stavolta non bastano i 20 punti a testa di Kemba Walker e Jaylen Brown e neppure la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi fatta registrare da Jayson Tatum.

(21-39) Cleveland Cavaliers 110 – 119 Washington Wizards (27-33)

Con quella di stanotte fanno otto vittorie di fila per i ragazzi di coach Brooks, che tra le mura amiche superano i Cavs rilanciando ulteriormente le proprie ambizioni in chiave postseason.

Un traguardo impensabile fino a qualche settimana fa e che con un po’ di fortuna potrebbe davvero concretizzarsi grazie agli sforzi dei soliti Beal e Westbrook, con il primo che nella notte mette a segno 33 punti e il secondo che invece si accontenta della doppia doppia da 14 punti e 11 assist in una serata priva di guizzi degni di nota.

Quanto basta, comunque, per avere la meglio su Cleveland, che parte bene (32-27 a fine primo quarto) per poi subire il ritorno dei padroni di casa. A metà gara è 60-63, con Garland e soci che cercano di nuovo lo strappo guadagnando sei punti di scarto sugli avversari, un margine che viene però brutalmente annullato nel corso di un ultimo quarto che vede Beal e soci piazzare un parziale da 17-32 e aggiudicarsi la vittoria.

Tra le fila dei Cavs segnaliamo le ottime prove di Darius Garland, che chiude con 28 punti e 9 assist, e Jarrett Allen che invece firma la doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi.

(29-31) Indiana Pacers 131 – 112 Orlando Magic (18-42)

Prova di forza superata dai ragazzi di coach Bjorkgren, che all’Amway Center di Orlando si sbarazzano senza troppi affanni delle resistenze dei Magic in una gara inevitabilmente segnata dal bruttissimo infortunio alla caviglia destra del rookie Devin Cannady.

Per quanto riguarda invece il severo verdetto del campo, c’è davvero poco da dire: gli ospiti si ritrovano sul +11 già a fine primo quarto (36-25), mettendo una seria ipoteca sulla vittoria in grado di spezzare la poco lusinghiera striscia di quattro sconfitte consecutive.

Così sarà, anche perché i Magic fanno di tutto per agevolare il compito ai Pacers, che possono permettersi di inserire il pilota automatico e lasciarsi traghettare verso il successo numero 29 di questa regular season.

24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi per un Malcolm Brogdon in odore di tripla doppia, mentre dall’altra parte l’unico a provare a rispondergli a tono è Dwayne Bacon con i suoi 20 punti e 5 rimbalzi in mezz’ora di gioco.