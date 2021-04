NBA, Kevin Durant commenta il suo rientro da 33 punti contro Phoenix

Dopo una settimana di stop forzato, Kevin Durant è rientrato nella notte contro i Phoenix Suns. La stella di Brooklyn ha realizzato 33 punti in 28 minuti di permanenza sul parquet, dimostrando di essere già in discreta forma fisica. Una bella notizia per i Nets che si stanno preparando all’inizio dei Playoff. Queste le parole di KD nel post-partita:

“L’allenatore oggi mi ha chiesto se volevo iniziare in quintetto o uscire dalla panchina, e sentivo che sarebbe stata una sfida più interessante concentrarmi e partire dalla panchina… volevo vedere come funzionava. È stato un esercizio per capire come rientrare nel ritmo delle cose. Lo stop? È stato come andare in bicicletta: non ti dimentichi come si fa anche dopo un po’ di tempo. I compagni di squadra mi hanno cercato per tutta la partita. È stato un buon inizio, spero di continuare in questa direzione.”

Per la felicità anche di Steve Nash che ha ritrovato il suo campione:

“Kevin ha dimostrato che sia con il tendine di Achille che con il problema al polpaccio, le lunghe assenze non sembrano influenzarlo. Ritorna in campo e trova subito il ritmo partita. È impressionante.”

Lo staff medico dei newyorchesi aveva stabilito che il giocatore poteva rimanere in campo per non più di 28 minuti e così è stato. I Nets hanno fatto affidamento anche su Kyrie Irving il quale ha firmato 34 punti – 5/7 da 3 punti – oltre ad aver distribuito 12 assist.

Nel frattempo James Harden si sta lentamente riprendendo dall’infortunio alla coscia. Con 11 partite rimanenti nella stagione regolare, Brooklyn è saldamente al 1° posto nella Eastern Conference con un record di 41 vittorie e 20 sconfitte.

Leggi Anche

NBA, brutto infortunio per Devin Cannady: frattura scomposta alla caviglia

Utah è la prima squadra a qualificarsi ai Playoff NBA

Two way contract NBA: squadra per squadra