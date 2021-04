NBA, brutto infortunio per Devin Cannady: frattura scomposta alla caviglia

Brutto infortunio nella notte per Devin Cannady. Il giocatore degli Orlando Magic, infatti, ha riportato una frattura scomposta alla caviglia destra durante il match contro gli Indiana Pacers. Il rookie ha subìto il problema durante il primo quarto quando è atterrato goffamente mentre cercava di contestare il layup di Edmond Sumner. Mo Bamba è rimasto così scosso dalla vista dell’infortunio che si è tolto la maglia e l’ha posizionata sulla caviglia sanguinante e rotta di Cannady.

Tyrone Corbin, coach di Orlando mentre Clifford è fuori per Covid-19, ha commentato in questo modo quanto accaduto:

L’ex star di Princeton è stato operato immediatamente nella notte. Il giocatore, lo ricordiamo, quest’anno ha fatto parte della squadra del titolo G League dei Lakeland Magic e ha firmato un Two-Way contract con i Magic il 16 aprile. Cannady, 24 anni, era entrato nella partita di domenica con una media di 4.9 punti in sette partite nell’attuale questa stagione.

Devin Cannady was taken out on a stretcher during the Pacers-Magic game after suffering a lower leg injury

Prayers up 🙏 pic.twitter.com/rq17guvyAe

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2021