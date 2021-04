NBA, frattura del pollice destro per Larry Nance Jr.

L’anno solare 2021 di Larry Nance Jr. è partito piuttosto male. E sta continuando anche peggio. Ennesimo infortunio per il numero 22 dei Cleveland Cavaliers che dopo aver saltato qualche partita a gennaio per un polso slogato, dopo un mese ai box per una frattura al metacarpo della mano sinistra, ha riportato adesso la frattura del pollice destro.

Larry Nance Jr. si è infortunato nel corso dell’ultimo match contro gli Washington Wizards, lottando su una palla persa nel corso dell’ultimo quarto. L’ala grande ha provato a resistere, giocando ancora qualche altro possesso prima di doversi arrendere definitivamente. Il giocatore non giocherà stanotte contro i Toronto Raptors, ma è a rischio tutto il suo finale di stagione. In ogni caso, la sua situazione verrà valutata dai medici giorno dopo giorno.

In questa stagione, il classe ’93 ha disputato 35 partite – di cui 27 da titolare – e sta viaggiando a una media di 9.3 punti, 6.7 rimbalzi e 3.1 assist. Il 28enne ha ancora due anni di contratto con la franchigia dell’Ohio e, nonostante la pressoché nulla continuità di questo anno, dovrebbe rimanere uno dei punti fermi dei i Cavs del futuro.

Leggi anche:

NBA, 8 vittorie di fila per Washington: non succedeva dai tempi di Jordan

NBA, rookie card di LeBron James acquistata a un prezzo astronomico

Tutte le notizie di mercato