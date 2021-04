Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma con i Clippers per il resto della stagione

E’ arrivata la conferma per il resto della stagione per DeMarcus Cousins. Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, i Los Angeles Clippers hanno firmato il centro fino al termine della stagione, Playoff compresi. La conferma è arrivata dopo due 10 day contract consecutivi, in cui Cousins ha potuto mettere in mostra le propria qualità, convincendo la dirigenza dei Clippers.

The Los Angeles Clippers will sign DeMarcus Cousins for the remainder of the season, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 26, 2021

DeMarcus Cousins aveva iniziato questa stagione agli Houston Rockets, salvo poi essere tagliato dai texani a febbraio. Il centro, dopo essere stato al centro di molte voci di mercato, è arrivato a Los Angeles, conquistando compagni e dirigenza con prestazioni solide. Cousins potrà dare qualità e profondità al reparto lunghi dei Clippers in vista della corsa al titolo.

L’anno scorso Cousins giocò con i Los Angeles Lakers, senza tuttavia mai scendere in campo a causa di alcuni infortuni. Questi problemi di condizione fisica hanno tenuto Boogie lontano dai parquet per molto. Tutto è cominciato quando Boogie si ruppe il tendine d’achille con i New Orleans Pelicans. Ora ha la sua occasione di riscatto.

In questa stagione, DeMarcus Cousins sta viaggiando con 8.8 punti, 6.9 rimbalzi e 2.1 assist di media a partita.

Leggi anche:

NBA, 8 vittorie di fila per Washington: non succedeva dai tempi di Jordan

NBA, New Balance: contratto per Aaron Nesmith

Draymond Green: “Penso di essere uno dei migliori passatori della NBA”