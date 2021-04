NBA, esordio stagionale per Kris Dunn con gli Atlanta Hawks

Potrebbe essere quella di stanotte la partita per vedere finalmente in campo Kris Dunn con la casacca degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia infatti potrebbe far debuttare il playmaker ex Chicago nella sfida di stanotte contro i Detroit Pistons. A riportare la notizia Kevin Chouinard di Hawks.com.

Hawks say Kris Dunn is PROBABLE tonight vs. DET. Capela is off the list. Hunter, Reddish, Snell, Young remain out. — Kevin Chouinard (@KLChouinard) April 26, 2021

Nella scorsa stagione il giocatore non era riuscito a dimostrare e a mantenere le alte aspettative dopo la sua scelta in quinta posizione al Draft 2016. C’è da dire che dal suo arrivo a Chicago il nativo di New London è stato costantemente martoriato da infortuni. Difatti nelle tre stagioni coi Bulls il playmaker non ha superato le 50 partite stagionali.

Fiducia che gli Atlanta Hakws hanno comunque voluto riporre nel giocatore, firmandolo con un biennale da 5 milioni l’anno. Un investimento che poteva essere il colpaccio se il giocatore fosse esploso, ma che non sarebbe stata considerata una spesa folle se le cose non fossero andate bene. Come purtroppo è andato.

Da dicembre infatti il playmaker ha iniziato a patire problemi al ginocchio. Ora però le cose sembrano poter andare meglio e, in vista della postseason che manca in Giorgia da troppi anni, si può pensare ad un suo reintegro.

Gli Atlanta Hawks hanno ancora una manciata di partite da concludere prima dei playoff. Per Dunn quindi questi ultimi incontri potrebbero essere fondamentali per riprendere ritmo e muscoli dopo quasi un anno di stop. E l’opportunità per gli Atlanta Hawks di aggiungere un elemento per le rotazioni in vista dei playoff.

