NBA, rookie card di LeBron James acquistata a un prezzo astronomico

Il mese di marzo si era aperto con la vendita della 1:1 Logoman Autographed di Luka Doncic al prezzo di 4.6 milioni di dollari, un prezzo che l’aveva consacrata come la card più costosa di sempre tra i giocatori NBA. Questo primato è durato meno di quanto ci si potesse aspettare, poiché c’è un nuovo sceriffo in città: la rookie card autografata da LeBron James in persona.

Come riportato da PWCC, il più grande mercato online del mondo dedicato al trading di carte, questo pezzo è stata venduto alla cifra mozzafiato di 5.2 milioni di dollari. La cifra più alta di sempre per quanto riguarda la categoria basket.

Record $5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu — PWCC (@PWCCmarketplace) April 26, 2021

Ma la rookie card di LeBron James non è soltanto la più costosa in questo settore. Infatti, essa va a pareggiare il prezzo della figurina più dispendiosa in assoluto: quella del leggendario giocatore dei New York Yankees Mickey Mantle acquistata nel 2018 e di proprietà dell’attore Rob Gough.Una figurina risalente al 1952, dunque dal valore inestimabile.

Nella sua prima stagione in NBA con i Cavaliers, la 2003/2004, LeBron James disputò 79 partite e concluse con una media di 20.9 punti, 5.5 rimbalzi e 5.9 assist. A distanza di diciotto anni, poco o nulla sembra essere cambiato.

