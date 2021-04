NBA, Brooklyn sorride: Kevin Durant torna stasera

Kevin Durant – assente da domenica scorsa a causa di un nuovo problema fisico quando era appena rientrato da una lunga assenza per problemi al polpaccio – dovrebbe tornare a disposizione dei Brooklyn Nets per la partita di questa sera contro i Phoenix Suns (palla a due per le 21.30 su Sky Sport).

Dall’inizio della stagione KD ha giocato solo 24 delle 60 partite di regular season, mentre viaggia con una media di 27.3 punti, 6.7 rimbalzi, 5.2 assist, 1.3 stoppate, tirando con il 54.3% dal campo di cui 46.2% da 3 punti. Un rientro importante per coach Steve Nash che deve ancora fare a meno di James Harden, mentre Kyrie Irving sta osservando il Ramadan.

Dall’altra parte i Phoenix Suns sono una delle sorprese dell’intero campionato, in seconda posizione nella Western Conference a 1.5 partite di distanza dagli Utah Jazz in prima posizione. I newyorchesi, invece, vogliono rafforzare il loro primo posto dopo il sorpasso a Phila completato negli scorsi giorni.

