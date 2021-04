NBA, Derrick Rose parla di come Tom Thibodeau è migliorato come allenatore

La carriera di Derrick Rose è legata in maniera indissolubile a Tom Thibodeau. Dal giorno in cui Thibodeau è atterrato a Chicago come capo allenatore, Rose era lì. I due sono stati di nuovo insieme in quel di Minnesota e sono ancora vicini oggi, a New York. L’ex MVP è stato testimone dei miglioramenti di Thibs come head coach, così come confessato ai microfoni del New York Post:

“Il suo percorso dimostra quanto Thibs sia migliorato come allenatore. Stiamo già parlando di un grande coach, ma ogni anno riesce a migliorare e adattarsi ai giocatori che ha. Questa è la grande differenza che vedo in lui quest’anno. Sta dando ai ragazzi più libertà di andare in campo e giocare la loro pallacanestro, senza stressarli o limitarli troppo. Ed i risultati si vedono.”

New York sta volando ad Est. Attualmente a nove vittorie consecutive, i Knicks sono quarti in graduatoria con un record di 34-27, mentre sognano un probabile qualificazione Playoff che potrebbe rilanciare la quotazioni di una franchigia da troppo tempo ai margini (sportivi) della lega. Merito di Thibodeau, sì, ma anche di giocatori ritrovati: da Julius Randle a RJ Barrett. Il presente e futuro di questa squadra, passa anche e soprattutto da loro.

