NBA, Julius Randle: “Penso a Kobe ogni giorno”

I primi anni nella NBA per Julius Randle sono stati particolarmente speciali. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, infatti, ha avuto l’onore di condividere lo stesso spogliatoio con Kobe Bryant, da cui ha appreso l’etica del lavoro e l’approccio professionale al gioco. In una intervista rilasciata recentemente a ESPN, l’attuale stella dei New York Knicks ha svelato come Kobe lo spronasse a cercare sempre una palestra in cui allenarsi in ogni città in cui i gialloviola dovevano giocare. Era la prima cosa che faceva il Black Mamba, ed è la stessa cosa che fa tutt’oggi Randle, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra.

Lo stesso lungo, al Woj Podcast, ha quindi parlato nuovamente di Kobe con queste parole:

“Onestamente, penso a lui ogni giorno. Ieri stavo con mia moglie e devo dire che per me questo periodo è un po’ surreale, solo per come sta andando ora la mia carriera e per quello che sta succedendo in questi ultimi mesi… io so che lui – oggi – sarebbe orgoglioso di me, di quanto sto facendo in campo. Ed è dura, perché mi piacerebbe fosse ancora qui per poter vedere tutto questo. Personalmente, mi piacerebbe potergli mandare qualche messaggio, rispondere alle sue telefonate, chiamarlo e ottenere qualche altro consiglio. Anche solo parlargli. Prendiamo queste cose un po’ per scontate.. ci penso tutto il tempo. Penso letteralmente a lui ogni giorno.”

La stagione di Randle con New York è davvero speciale. Il lungo ha una media di 23.9 punti, 10.5 rimbalzi e 6.1 assist a partita – con il tiro da 3 punti notevolmente migliorato (41%) e una potenziale candidatura per il premio di Most Improved Player 2021. Aver lavorato con Kobe ha certamente aiutato il suo sviluppo.

