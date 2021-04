La NBA è piena di sorprese e, come spesso capita, Steve Kerr ama divertirsi con i giornalisti e con i tifosi a scherzare su possibili scenari futuri. Questa volta però l’allenatore della franchigia californiana potrebbe davvero aver detto la verità.

Prima di riportare l’affermazione di Kerr è bene ricordare che quest’anno i Golden State Warriors sono in seria difficoltà a causa dei continui infortuni, nonostante ciò e anche grazie ad uno Steph Curry in versione MVP, la squadra è attualmente in corsa per i Playoff, essendo al momento in nona posizione.

Riguardo a tale emergenza infortuni l’head coach ha dichiarato che potrebbe firmare proprio uno dei suoi assistenti allenatori, ovvero il fedelissimo Leandro Barbosa:

“Sono davvero serio! Sarebbe sicuramente utile alla nostra causa, potremmo tranquillamente firmarlo con un 10-day contract. È ancora in ottima forma.“

Resta da vedere come procederà la situazione infermeria della franchigia per capire se sarà davvero necessario firmare il trentottenne Leandro Barbosa.

