Nell’ultima vittoria dei Golden State Warriors sui Denver Nuggets, la sfida tra i due candidati MVP Stephen Curry e Nikola Jokic ha catturato sicuramente tutta l’attenzione. La banda di Steve Kerr è riuscita a spuntarla, vincendo per 118-97, ma un fattore della gara è stato sicuramente Draymond Green.

Con una delle sue solite prestazioni, Green non ha solo limitato in difesa Jokic, ma ha terminato la partita con 19 assist smistati tra i compagni, in una prestazione eccelsa. Questo il commento di Curry riguardo l’exploit del compagno di squadra:

“Quando entra in quel ritmo in cui sa di poter coinvolgere tutti, avere un giocatore come Draymond Green – a cui non interessa così tanto segnare – fa la differenza con tutti gli altri aspetti del gioco. Il modo in cui gioca migliora tutti gli altri. È il giocatore più intelligente con cui abbia mai giocato, e lo mette in mostra tutte le sere, in tutte le gare che giochiamo.”

Parole al miele di Steph Curry che ha elogiato il compagno di squadra storico, dopo essere stato fermato dai media per analizzare la vittoria contro i Nuggets:

“Credo che lui provi la stessa sensazione che provo io, quando vedo il gioco rallentarsi e il canestro allargarsi. Quando si trova con la palla in mano e deve scegliere quale decisione prendere, credo davvero che veda tutti liberi. I suoi passaggi hanno il giusto tempismo e la giusta traiettoria. L’angolo, la velocità e il tempismo del passaggio sono sempre perfetti, è un maestro di queste giocate.”

I Golden State Warriors hanno scelto il modo migliore per ringraziare i 2.000 fan tornati al Chase Center, mostrando una buona fluidità di gioco e raccogliendo una vittoria fondamentale in ottica Playoff. Ovviamente, per Steph Curry non sono mancati i cori degli spettatori, pronti ad incoronarlo MVP della stagione.

