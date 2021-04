NBA, Jrue Holiday su Antetokounmpo: “Vuole essere sempre il migliore”

Pur essendo da poco nel roster dei Milwaukee Bucks, Jrue Holiday è rimasto più volte esterrefatto da Giannis Antetokounmpo. Holiday non ha dubbi sull’immenso talento del greco. Queste le parole dell’ex NOLA rilasciate durante una puntata del J.J. Redick podcast:

“Giannis Antetokounmpo è incredibile. Ogni volta mi stupisco vedendolo giocare. Da metà campo, gli bastano due passi e lo vedi già schiacciare a canestro. Io non riuscirei mai a farlo eppure mi sento un ottimo atleta. Giannis dovrebbe essere in Space Jam. Lo vedi allungarsi tantissimo con le braccia, fa dei grandi salti e fenomenale. La cosa che amo di più di Giannis è che lui vuole essere sempre il migliore. Si allena su qualsiasi aspetto del gioco duramente. Io lo vedo, si allena ogni giorno così. Lui vuole essere veramente il migliore della NBA.”

Successivamente Holiday, che ha avuto la fortuna di giocare con due grandissimi talenti della NBA, ha spiegato la differenza che c’è fra Antetokounmpo e Anthony Davis:

“Giannis mette molta pressione al ferro. Come se dicesse ‘o prendo il fallo in attacco o a te fischiano il fallo’ e il più delle volte fischiano fallo al difensore. Anthony Davis può segnare 50 punti facilmente anche solo tirando dalla media. Giannis non si ferma mai. Vederlo fare così ogni notte, per noi che siamo suoi compagni, va benissimo.”