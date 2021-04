NBA Twitter Trend Topic: Week 18

Una settimana iniziata con il polverone calcistico targato Super League – spoiler: no, non è come la NBA – poteva chiudersi solo con l’annuncio della collaborazione super tra Marvel e ESPN. In questo nuovo appuntamento con NBA Trend Topic vi portiamo dentro la community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

#MondayMotivation

In Europa il progetto Super League ha mobilitato istituzioni continentali. Dagli Stati Uniti la prima impressione è molto meno netta e tranchant.

Intanto Hart ha ‘sospeso’ la sua amicizia con Hernangomez attendendo l’esito delle semifinali di Champions tra Chelsea e Real.

I’m putting this out here now…I am not friends with @willyhg94 until after the Champions League semifinals. Once Chelsea moves on we can resume our friendship — Josh Hart (@joshhart) April 19, 2021

#TuesdayThoughts

Magic Johnson impressionato da Joel Embiid. E non è il solo.

I’ve been really impressed with Joel Embiid’s play since he’s been back for the Sixers! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 19, 2021

Magic è stato superato al 5º posto ogni epoca per assist da Chris Paul. Un traguardo salutato con grande spirito sportivo

Congratulations to @CP3 for passing me & becoming the number 5 all-time assist leader!! I’m so happy for him! He’s become such an astute businessman & I love his commercials with his kids. A great husband & father, I wish you nothing but success in your life. God bless you! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2021

#WednesdayWisdom

Stoppare un tiro con lo sguardo. Insegna Nassir Little. Concentrazione estrema.

Cuz I be locked in 😂 https://t.co/EeOAXBbqwU — Nassir Little (@2ez_nassie) April 21, 2021

#ThrowbackThursday

Accordo esclusivo con Panini America per Luka Doncic. Uno sguardo indietro e uno avanti.

#FridayFeeling

Zion vs Curry come una sfida tra Avengers. Marvel e ESPN assieme per una combo che si preannuncia esplosiva. Ne abbiamo parlato qui.

ESPN and @Marvel announced a groundbreaking collaboration today to launch the first-ever Marvel-inspired alternate presentation for the Pelicans-Warriors game on Monday, May 3 More Info: https://t.co/j6yvZZ3kJq pic.twitter.com/pJE48nEjaC — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 23, 2021

