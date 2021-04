NBA, i Boston Celtics a ranghi ridotti contro Brooklyn

I Boston Celtics questa notte saranno costretti a presentarsi alla sfida dei Nets a ranghi ridotti. La franchigia biancoverde infatti dovrà fare a meno di Kemba Walker, Jaylen Brown e Robert Williams. A riportare la notizia Chris Grenham.

Celtics say Kemba Walker, Jaylen Brown and Rob Williams are out tonight. Evan Fournier is off the injury report. — Chris Grenham (@chrisgrenham) April 23, 2021

La franchigia di Boston ha dovuto combattere con numerosi infortuni, come in realtà tutte le franchigie della NBA. In casa Celtics il giocatore che in questo finale di stagione sta soffrendo maggiormente è il lungo Robert Williams. Il giocatore infatti è ai box dal 15 aprile per un problema al ginocchio sinistro e non si sa ancora quando potrà tornare a disposizione. Il centro in questa stagione ha trovato sempre più spazio fino a diventare titolare dopo la cessione di Theis in direzione Chicago.

Brown invece viene valutato di sera in sera ma il problema non dovrebbe protrarsi ancora a lungo. Per Walker invece si tratta di riposo precauzionale mentre dovrebbe tornare Evan Fournier dopo il periodo di quarantena in conformità ai protocolli della Lega. Walker in questa stagione sta viaggiando a 18 punti di media.

I Boston Celtics attualmente occupano la sesta posizione ma con 13 partite restanti possono ancora puntare a migliorare nettamente la posizione in vista dei prossimi Playoff. Gli infortuni, in questa ultima fase di regular season, giocheranno un ruolo fondamentale su quello che sarà il futuro prossimo dei Boston Celtics in postseason.

Leggi anche:

NBA, Julius Randle commenta il momento positivo dei Knicks

Mercato NBA, gli Indiana Pacers creano spazio per Amida Bridah

NBA, Chris Boucher si infortuna al ginocchio

NBA, Lakers: Anthony Davis commenta ritorno in campo contro Dallas