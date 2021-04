Draft NBA 2022, Michael Foster snobba la NCAA e va in G League

Michael Foster ha annunciato nella giornata di venerdì scorso che nella prossima stagione giocherà in G League. Il prospetto a cinque stelle – settimo miglior giovane liceale 2021 nella classifica stilata da ESPN – ha quindi deciso di snobbare la NCAA per firmare un contratto remunerativo nella lega di sviluppo della NBA.

Sul giocatore era segnalato da tempo l’interesse di diversi college tra cui Georgia e Florida State. Il classe 2003 si è accordato invece con NBA G League Ignite, squadra di pallacanestro di Walnut Creek nata lo scorso anno e team di sviluppo che raccoglie i migliori prospetti liceali in tutto il mondo.

All’interno di questa squadra c’è da sottolineare la presenza di Jalen Green e Jonathan Kuminga, i quali sono stati etichettati come top-5 Pick del prossimo NBA Draft 2021. I due prospetti citati, come Foster, avevano deciso di non andare in NCAA per poter cominciare a guadagnare fin da subito. Secondo quanto riferito, il team Ignite paga i suoi prospetti con contratti a 6 cifre. Queste le parole di Foster:

“Sono super pronto per imparare come si gioca in NBA e allenarmi come un giocatore NBA da persone che hanno esperienza NBA mentre giocherò con i G League Ignite”

Foster è stato un McDonald’s All-American nella scorsa stagione grazie ad una media di 32.2 punti e 18.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

