NBA, Stephen Curry: “Mi piacerebbe avere alcune cose di LeBron James”

Anche i grandi possono essere, a loro modo, ‘gelosi’. Ad ammettere questa debolezza molto umana è Stephen Curry che ha dichiarato di volere alcune caratteristiche di gioco di LeBron James. Il playmaker dei Golden State Warriors in questa stagione è riuscito a mantenere oltre 40 punti di media per una settimana, eppure anche lui subisce il fascino verso il “Re” James. In una intervista riportata da TheScore allo stesso Curry, il nativo di Akron ha dichiarato quanto segue:

“Il più grande consiglio per qualsiasi ragazzo che gioca a pallacanestro è essere a proprio agio con chi sei come giocatore di basket e di quello che puoi fare. Ho spesso avuto alcuni pensieri del tipo, ‘Vorrei poter schiacciare’ o ‘Vorrei poter correre in campo aperto’. Si è sempre affascinati da ciò che non puoi fare.” “Il punto più grande è che vedo LeBron e mi piacerebbe poter fare alcune delle cose che lui può grazie al suo fisico… e in un certo senso ti fai prendere e distrarre da questa caratteristica. Ma alla fine, io sono un altro tipo di giocatore di basket e devo fare quello che posso per avere successo, a mio modo. È questa la cosa fondamentale. Sentirsi bene con noi stessi.”

Un messaggio tanto semplice quanto sincero. La NBA è lo sport per antonomasia che idealizza il giocatore fisicamente debordante e prestante. E chiunque gioca in un campetto almeno una volta ha sognato di poter avere quell’altezza, quel fisico o quello stacco per andare a canestro. E, a quanto pare, anche chi sta riscrivendo le regole della pallacanestro non è esente da tali pensieri.

Un pensiero che aiuta a sentirci un poco più vicini a mostri sacri del basket come Curry e renderli, almeno per un momento, umani proprio come noi.

