NBA, Los Angeles Lakers: infortunio per LeBron James contro gli Atlanta Hawks

I Los Angeles Lakers stanno giocando contro gli Atlanta Hawks del nostro Danilo Gallinari e della stella Trae Young.

Durante un’azione di gioco LeBron James si è accasciato al suolo per un infortunio alla caviglia che è da subito parso piuttosto serio e che ha costretto il numero 23 in maglia gialloviola ad uscire dal campo.

Non è la prima volta che LeBron James si infortuna alla caviglia, ma questa volta la reazione è sembrata estremamente più seria.

Solomon Hill infatti è caduto proprio sulla caviglia del prescelto che ha compiuto un movimento innaturale verso l’interno.

Lebron, che in quel momento aveva solamente 7 punti a referto, è rientrato palesemente reggendosi in piedi con l’ausilio di una gamba sola per poter arrivare a 10 punti e continuare la sua striscia di partite in doppia cifra per punti segnati.

LeBron James sentiu o tornozelo nesse lance, voltou pro jogo e depois foi para o vestiário. pic.twitter.com/YJMSLvDEVR — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) March 20, 2021

