NBA, infortunio al ginocchio per Chris Boucher

Chris Boucher, centro dei Toronto Raptors, è stato costretto ad abbandonare prematuramente la sfida di ieri contro i Nets a causa di un trauma accusato al ginocchio sinistro.

Il cestista di origini santaluciane è rimasto coinvolto in un contatto di gioco con Timothe Luwawu-Cabarrot, occorso nel momento in cui entrambi erano in lotta per catturare un rimbalzo.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di The Athletic, il responso delle radiografie sarebbe il seguente: distorsione al legamento mediale collaterale. In aggiunta, il trauma non dovrebbe aver interessato il crociato anteriore.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, essi saranno stabiliti dal programma di riabilitazione che adotterà lo staff medico della franchigia canadese.

Si tratta senz’altro di una grave perdita per una squadra che sta lottando quotidianamente per guadagnare un posto al play-in. Il caraibico può infatti vantare una media stagionale di 13.6 punti e 6.7 rimbalzi a partita.

Raptors' Chris Boucher has a sprained MCL in his left knee and his return timetable will be based on rehab process, sources tell @TheAthletic @Stadium. Good news: Tests revealed no major injury in the breakout F/C's knee. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2021

