NBA, i tempi di recupero per Jaylen Brown ed Evan Fournier

Non si può dire che questa sia una stagione molto fortunata in quanto ad infortuni per i Boston Celtics. Infatti numerosi giocatori biancoverdi sono stati costretti a saltare diverse partite negli ultimi mesi. Tra questi vi sono Evan Fournier, out per i protocolli di salute e di sicurezza e Jaylen Brown, il quale si è infortunato alla spalla al termine del match contro i Chicago Bulls.

Secondo quanto affermato dal general manager dei Celtics Danny Ainge, i due giocatori sarebbero prossimi al rientro. Ecco come si è espresso a questo proposito:

“Evan era nel centro di allenamento ieri, dunque spero che anche oggi possa tornare ad allenarsi per poter scendere in campo già a partire da questo weekend.”

L’ex giocatore dei Magic ha appena terminato la quarantena e potrebbe scendere in campo domenica contro gli Charlotte Hornets. Molto probabilmente i Celtics dovranno fare a meno di Jaylen Brown nella prossima partita contro i Phoenix Suns.

Ecco quanto riferito da Ainge:

“Ieri mi è sembrato fosse in condizioni migliori, ma si tratta solo di una botta. Durante la scorsa partita ho notato che il dolore alla spalla lo stava infastidendo. Tuttavia, ritengo che possa tornare in campo nel giro di pochi giorni.”

I Celtics occupano attualmente il sesto posto della Eastern Conference con un record di 31-27. Il pieno recupero di Brown e Fournier sarà molto importante in vista della corsa Playoff.

