Mercato NBA, gli Indiana Pacers creano spazio per Amida Bridah

Gli Indiana Pacers hanno ufficializzato il taglio di Brian Bowen II, guardia classe 1998 . Una mossa fatta per liberare uno slot così da poter firmare il centro di origine ghanese Amida Bridah. A riportare la notizia è JD Shaw di Hoops.

The Pacers waived two-way player Brian Bowen II to create roster space for Amida Brimah earlier today. Brimah, 27, was naturally signed to a two-way deal. — JD Shaw (@JShawNBA) April 23, 2021

La scelta è stata mossa dalla necessità di allungare il reparto lunghi in vista degli ultimi scampoli di campionato. La franchigia con sede a Indianapolis infatti ha dovuto combattere, nell’ultimo periodo, con una serie di infortuni focalizzati tra i big man della squadra. Attualmente infatti risultano fuori per problemi fisici Myles Turner, la sua riserva Goga Bitzade, ma anche Sabonis, uno dei volti più rappresentativi di casa Pacers. Due assenze, quelle di Turner e Sabonis, pesantissime nell’economia della squadra. Sabonis infatti si sta dimostrando sempre di più leader dei Pacers mentre Turner è oramai uno specialista difensivo ed elemento chiave del reparto lunghi.

Una serie di infortuni che rischiano di compromettere la corsa Playoff della franchigia gialloblu. La stagione, sotto le aspettative, non da ancora nessuna certezza di una postseason. Gli Indiana Pacers infatti occupano attualmente la nona posizione della Eastern Conference, che vorrebbe dire play-in ma col rischio di essere scavalcati.

Questa ultima manciata di partite rimaste per la conclusione della regular season saranno quindi fondamentali in quel di Indianapolis. Con un solo imperativo, vincere. E sperare di rivedere tutti i titolari in campo da maggio in poi.

Il giocatore era già stato firmato dagli Indiana Pacers nel 2019, quando giocava ancora di D-League, senza però mettere mai piede in campo. Ora, per Bridah, è arrivato il momento di poter dimostrare il proprio valore.

