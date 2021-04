C’è una nota positiva per i Los Angeles Lakers nella sconfitta di questa notte contro Dallas: il ritorno in campo di Anthony Davis. Dopo due mesi di stop a causa di uno stiramento al polpaccio con interessamento al tendine d’Achille, AD questa notte ha giocato circa 17 minuti realizzando quattro punti e altrettanti rimbalzi.

Quello di questa notte è stato un buon ritorno, come spiega Anthony Davis nel post-partita ai microfoni dei media:

"It was just fun to be out there again, long time coming so I was just excited to be out there." @AntDavis23 on how he felt to be back on the floor. pic.twitter.com/If1orLipQK

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 23, 2021