NBA, Jalen Suggs si dichiara eleggibile per il Draft 2021

Jalen Suggs, freshman stella dei Gonzaga Bulldogs, si è dichiarato ufficialmente eleggibile per il Draft NBA 2021. La giovane guardia, venti anni il prossimo tre giugno, lo ha detto pochi minuti fa al programma The Jump, direttamente dalla sua casa di Minneapolis.

Dopo un anno a Gonzaga, iniziato come il recruitment più importante nella storia dell’università del Washington, Suggs chiude così la sua esperienza di basket collegiale. In quest’ultimo anno è però riuscito a togliersi molte soddisfazioni indossando la maglia dei Bulldogs, vincendo tutte le partite giocate tranne l’ultima, la finale della March Madness contro Baylor, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una stagione storica. Da ricordare in particolare la sua prestazione contro UCLA nelle Final Four, quando ha segnato un buzzer beater da sogno.

Nella sua stagione Suggs ha viaggiato a una media di 14.4 punti, 5.3 rimbalzi, 4.5 assist e 1.9 palle rubate in meno di 30 minuti a partita, venendo poi premiato con l’inclusione unanime nella seconda squadra All-American. Suggs è tra i profili più interessanti per il prossimo Draft, e ha tutti i mezzi per diventare un uomo franchigia. Sarà, a meno di soprese, scelto tra i primi quattro, insieme ad altri molto promettenti come Cade Cunningham, Evan Mobley e Jalen Green. L’analista del Draft di ESPN, Mike Schmitz, lo descrive così:

“Un atleta potente con un grande controllo del corpo, in grado di cambiare velocità nella penetrazione. Bravo nei tagli, è bravo a giocare sia con la palla in mano sia senza. Maturo nel prendere le decisioni, pronto nel giocare il pick and roll”

Per Gonzaga, la giornata dell’addio di Suggs ha anche delle buone notizie. Poche ore fa infatti Chet Holmgren, miglior liceale della nazione, ha annunciato la sua scelta di giocare con i Bulldogs per la prossima stagione NCAA.

