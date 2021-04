Mercato NBA, i New York Knicks confermano Pelle

Mentre la cavalcata Playoff continua, i New York Knicks decidono di muoversi anche sul fronte mercato. Infatti, dopo due contratti decadali, hanno blindato il centro Norvel Pelle con un contratto pluriennale. Il 28enne era stato ingaggiato per sostituire l’infortunato Mitchell Robinson. Il contributo dato da Pelle alle otto vittorie consecutive dei Knicks ha convinto la dirigenza a confermarlo. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

The New York Knicks are signing center Norvel Pelle to a multiyear deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. His second 10-day deal ended today. Pelle finds home after stops in Brooklyn and Sacramento this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2021

La frontline dei New York Knicks aveva bisogno di un uomo in più. Taj Gibson e Nerlens Noel sono attualmente i due centri titolari, ma entrambi sono usciti acciaccati dalla vittoria di questa note contro gli Atlanta Hawks. Una carenza che può diventare pericolosa in vista della volata finale per i Playoff.

Knicks have now lost two centers as Nerlens Noel walks to the locker room after getting elbowed in mouth. Taj Gibson had already left after being smacked in eye. Mitchell Robinson is out for regular season. — Marc Berman (@NYPost_Berman) April 22, 2021

Prima di vestire la maglia dei New York Knicks, Norvel Pelle ha giocato con Sacramento Kings e Brooklyn Nets in questa stagione. In carriera ha anche giocato con la maglia dei Philadelphia 76ers, in NBA. Inoltre, ha avuto esperienze in G League e in Italia, con le maglie di Torino e Varese.

In questa stagione ha messo piede in campo in 7 occasioni. Pelle si distingue per la sua fisicità e per il suo atletismo, doti molto apprezzate nel mondo NBA e che hanno convinto i New York Knicks a confermarlo con un pluriennale.

