NBA, finisce la striscia di Steph Curry: “È stato grandioso”

Finisce, dopo 11 partite, la striscia da 30 o più punti di Steph Curry. La stella dei Golden State Warriors, complice una serata storta al tiro, ha messo a segno solamente 18 punti, condannando anche la propria squadra alla sconfitta contro gli Washington Wizards. Curry era l’uomo più caldo del momento in NBA, macinando record su record, e candidandosi seriamente per la corsa all’MVP. Ecco le parole del giocatore a riguardo:

“E’ stata una striscia grandiosa. Era un qualcosa che non era mai stato fatto prima. Doveva finire a un certo punto. Ora devo farne partire un’altra. E’ tutta questione di mentalità, mi concentro sulla prossima giocata. Cerco di rinvigorirmi quando torniamo a casa. In casa, in trasferta, nelle grandi partite, voglio mettere insieme un’altra striscia. E’ stata sicuramente una corsa fantastica. Non mi sono mai esaltato così tanto per delle strisce individuali o per questi riconoscimenti. Sono stato capace di fare meglio di alcuni giocatori storici. E farlo alla mia età è speciale.”

Era dal 2012 che un giocatore non metteva insieme almeno 10 partite consecutive da 30 o più punti. In quell’occasione fu Kobe Bryant a farlo. Steph Curry lo ha superato, diventando il giocatore più vecchio a farlo, all’età di 33 anni. Questa battuta d’arresto non ha demoralizzato Curry, che non sembra intenzionato a fermarsi:

“Avere il picco di forma nel momento giusto è la chiave. Di solito, l’andamento delle nostre e delle mie stagioni migliora man mano che andiamo avanti con le partite, quindi sono contento che questa non faccia differenza. Devo solo continuare a migliorare e a costruire quella consapevolezza nel giocare la mia miglior pallacanestro fino al termine della stagione.”

Venerdì notte, i Golden State Warriors affronteranno in casa i Denver Nuggets. Sarà la prima partita in cui gli spettatori potranno accedere al Chase Center, aperto al 35%. Curry ha dichiarato:

“Ho voglia di vedere un po’ di persone sugli spalti e noi ci godremo l’atmosfera.”

